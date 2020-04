Ruim de helft van het cichorei-areaal gezaaid

Net na Pasen was ongeveer de helft van het cichorei-areaal ingezaaid. Dat meldt cichoreiverwerker Sensus.

René Schunselaar, manager Agro bij Sensus, gaat er vanuit dat er sindsdien al weer veel cichorei gezaaid is. De gemiddelde etmaaltemperatuur van 10 graden, die cruciaal is voor de kieming van cichorei, is er wel. Droogte is echter in alle regio’s een punt van aandacht. Met name in het Zuidwesten is het te droog om te zaaien. In het Noorden en het Oosten is de zaai het verst gevorderd.

Beregenen

Telers die niet kunnen beregenen, twijfelen of ze al wel moeten zaaien. April is volgens Schunselaar onder normale omstandigheden de maand dat cichorei gezaaid moet worden, als het later wordt gaat dat ten koste van de opbrengst. Schunselaar denkt dat het voor telers die niet kunnen beregenen en wachten met zaaien tot het een keer geregend heeft wel eens de beste keuze zou kunnen zijn. Ook al wordt het mei voordat gezaaid kan worden.

Voor cichorei is een snelle uniforme opkomst cruciaal om onkruid goed en op tijd aan te kunnen pakken. Dat geldt zowel voor een chemische als voor mechanische onkruidbestrijding.