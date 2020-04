Reinigingsprotocol chloorprofam aardappelschuur klaar

Het protocol voor de reiniging van aardappelbewaarschuren waar ooit chloorprofam is gebruikt, is klaar.

Het protocol is opgesteld door Europese organisaties uit de aardappelketen en is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Chloorprofam mag niet meer gebruikt worden

Het protocol is nodig omdat het kiemremmingsmiddel chloorprofam vanaf 8 oktober dit jaar niet meer gebruikt mag worden. Het is in het verleden veel toegepast omdat het relatief goedkoop is en erg effectief. Maar chloorprofam (onder andere bekend onder de merknaam CIPC) laat residuen achter in bewaarschuren, inschuurapparatuur en kisten.

Naar schatting werden ruim 90% van de aardappelen kiemvrij gehouden met chloorprofam. Het reinigingsprotocol is opgesteld om het risico te minimaliseren dat bij de bewaring van oogst 2020 toch residuen van chloorprofam in de aardappelen terecht komen.

Bewaarschuur reinigen volgens protocol

Aardappeltelers moeten alle bewaarschuren waar in het verleden ooit chloorprofam is toegepast reinigen volgens dit protocol voordat ze oogst 2020 inschuren. Ze moeten aangeven in welk jaar ze voor het laatst chloorprofam hebben gebruikt. En na de reiniging moeten ze foto’s maken om te laten zien dat er geen zichtbare resten van chloorprofam zijn achtergebleven.

Het protocol bestaat uit vier delen. Dat zijn een handleiding, een checklist en twee infographics over de reiniging. De ondertekende checklist is ook bestemd voor de afnemer van de aardappelen en de controlerende instanties.

De handleiding beschrijft hoe de teler de reiniging moet uitvoeren. Daarnaast is er een infographic met afbeeldingen van de voornaamste knelpunten bij de reiniging. Vervolgens is er de checklist die de teler moet afvinken. Zo kan hij bijhouden wat hij heeft uitgevoerd en wat nog moet gebeuren. Tot slot is er een infographic met foto’s die de teler helpt om te beoordelen of hij de bewaarplaats, de kisten en de apparatuur goed heeft gereinigd.

Opgesteld door Europese koepelorganisaties

De vier documenten zijn opgesteld door Europese koepelorganisaties, waaronder COPA-COGECA (telers), EUPPA (verwerkers) en Europatat (handel). BO Akkerbouw startte begin 2020 een Taskforce Kiemremming met haar leden LTO Nederland, NAV, VAVI en NAO. De Taskforce coördineert onder meer de communicatie rondom reiniging. Alle partijen van de Taskforce zullen het protocol verspreiden onder hun leden en telers wijzen op het belang van een goede reiniging.