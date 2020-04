Olieprijs drukt suikernotering omlaag

De suikerprijs kelderde maandag 20 april door de daling van de olieprijs. Ook groeit de verwachting dat de suikerproductie volgend seizoen 2020/2021 gaat groeien.

De consumptie van suiker daalt vanwege de coronacrisis doordat evenmenten niet doorgaan en de horeca dicht zit. Dit alles duwde het eerstaflopende contract (augustus 2020) maandag 20 april op de termijnmarkt in Londen met $ 10,90 per ton omlaag naar $ 329,10. Daarmee is de suikerprijs voor een eerstaflopend suikercontract bijna op het dieptepunt beland tijdens de coronacrisis ($ 328,40 op 7 april). Dat was de laagste suikerprijs in zeven maanden.

Bijzonder negatieve oliemarkt

De oliemarkt was bijzonder negatief gestemd maandag. De notering voor WTI-olie (West Texas Intermediate) bereikte zelfs een negatieve stand. Verkopers moesten betalen aan kopers omdat hun opslagsilo’s voor olie vol zitten. Dit drukt ook de prijs voor Brent-olie omlaag. Door de coronacrisis is er veel minder vraag naar brandstof.

Prijs ethanol gedrukt

Dat drukt ook de prijs voor ethanol, dat voor een deel uit suiker wordt gemaakt. Brazilië verwerkt in seizoen 2019/2020 zo’n 65% van het suikerriet tot ethanol. Marktbureau Agritel schat dat dat kan dalen naar minder dan 55%. Daardoor komt een paar miljoen miljoen ton suiker extra op de markt.

Exportrecord Brazilië

De Amerikaanse landbouwraad in São Paulo verwacht dan ook dat Brazilië in 2020/2021 een record van 28,9 miljoen ton suiker gaat exporteren. De Amerikaanse landbouwraad in Thailand verwacht een export vanuit Thailand van 11 miljoen ton. Ook dat is een record. Brazilië en Thailand zijn de twee grootste suikerexporteurs in de wereld, die samen meer dan de helft van de wereldhandel voor hun rekening nemen. Deze stijging in de export drukt de wereldmarktprijs omlaag.