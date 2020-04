Oldambtster akkerbouwers beginnen aan bio-erwten

Drie akkerbouwers in het Oldambt en proefboerderij Ebelsheerd beginnen met de teelt van biologische doperwten.

Er wordt een areaal van bijna 30 hectare ingezaaid. De doperwten zijn voor de conserven van Bio Freshi uit Breda.

Het zaaien van de biologische doperwten van het ras Firenza door de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) vindt plaats in de eerste week van mei. Vanwege de droogte wordt de grond vooraf beregend. Dat gebeurt ook om de bewerkbaarheid van de grond te verbeteren en om de kiemdraden van onkruid te activeren. Vlak voor het zaaien aan zal dan onkruidbestrijding plaatsvinden met de volvelds schoffel.

Kort groeiseizoen bio-erwten

De teelt van biologische doperwten is een nieuw gewas voor het Oldambt. Het gewas is zeer geschikt voor de bioteelt, aldus de proefboerderij. Het groeiseizoen is relatief kort zodat onkruidbeheersing goed uitvoerbaar is. Bovendien zal het gewas op de zware klei niet snel gebrek aan vocht hebben. Omdat erwten boven de grond groeien is de kans op oogstproblemen ook minder groot.

Bio-erwten samen met wortelen in pot

Aanvankelijk zou de SPNA 140 hectare gangbare doperwten gaan verbouwen, samen met enkele akkerbouwers uit de omgeving. Toen daar uiteindelijk geen afzet voor bleek, koos men voor biologische doperwten.

De erwten zijn bedoeld voor de conserven. Ze worden na de oogst met wortelen samengevoegd in glazen potten. Omdat wortelen veel later gerooid worden, zullen de doperwten na de oogst eerst worden ingevroren.