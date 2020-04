NAK start controle afvalhopen

Nu de eerste aardappelen boven komen, start de NAK met de controle op het afdekken van afvalhopen.

Volgens de Regeling bestrijding Schadelijke Organismen moeten afvalhopen ieder jaar vanaf 15 april afgedekt zijn.

De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. De NAK en NVWA hebben afspraken gemaakt over handhaving met behulp van een Last onder Dwangsom (LoD). Wanneer een teler in overtreding is, kan een dwangsom van € 500,- per dag worden opgelegd. Vorig jaar zijn door de NAK 117 waarschuwingen afgegeven voor niet goed afgedekte afvalhopen.