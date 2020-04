Minder uien in voorraad

De hoeveelheid uien die telers nog in voorraad hebben is 9% lager dan het langjarig gemiddelde.

Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie per 1 april door de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) onder haar leden. VTA-leden leverden ongeveer 74% van de oogst af. Dit is iets hoger dan het langjarige gemiddelde. Dat ligt ongeveer op 70%.

Het afgeleverde volume ligt in lijn met het praktijkbeeld van de afzet die tot nu toe nog altijd goed liep. Van de rode uien is 65% geleverd. Bij gele uien gaat het om 73%. Van de plantuien is 90% geleverd. In absolute tonnen is bij de VTA-leden de voorraad lager dan het meerjarig gemiddelde. Daarbij is wel een correctie gemaakt voor het vorige seizoen toen er vanwege de droogte weinig uien waren.

Meer voorraad verkocht

Van de voorraad is gemiddeld 54% verkocht. Net als vorig seizoen is dit relatief wat hoger dan in de normale voorgaande seizoenen. Normaal is 25 tot 30% van de aanwezige voorraad verkocht rond deze tijd. De vrije voorraad komt daarmee ongeveer 50% lager uit dan het langjarig gemiddelde.