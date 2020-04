Minder gewasbeschermingsmiddelen dankzij akkerranden

Boeren in Drenthe en Oost-Groningen zaaien 400 kilometer akkerranden in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa‘s.

Doel is om de biodiversiteit aan de randen van de akkers te vergroten en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verkleinen. Circa honderd boeren doen mee aan het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’. Dat meldt agrarisch collectief Agrarische Natuur Drenthe (AND), die tevens de ANLb-subsidie op maatregelen als akkerranden verstrekt voor de provincie.

Buffer- en bestrijdingswerking

Het merendeel van de akkerranden wordt of is reeds gezaaid naast percelen met aardappelen, graan of bieten nabij watergangen. Hiermee willen boeren voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. Enerzijds vormen de randen een buffer tussen sloot en akker, en anderzijds zorgen akkerranden voor nuttige insecten voor insectenbestrijding.

Minder gewasbeschermingsmiddelen

Uit een eerder gestart project van collectief Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) blijkt dat de randen vruchten afwerpen. Een aantal deelnemers is de laatste jaren minder middelen gaan gebruiken of zelfs gestopt met het gebruik van middelen.

Studiegroepen

De kennis en ervaringen die deelnemers opdoen, wordt gedeeld in studiegroepen. De focus ligt op de onderwerpen waterkwaliteit, natuurlijke plaagdierbestrijding en onkruidbeheersing. Dit moet leiden tot meer kennis over het effect en een beter rendement van akkerranden.

Het project is onderdeel van het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en wordt uitgevoerd door ANOG en AND, in samenwerking met waterschap Hunze en Aa’s en de provincies Drenthe en Groningen.