Meer eisen voor voedselveiligheidscertificaat

Het reinigen van aardappelbewaarplaatsen is opgenomen in het Voedsel- en Voederveiligheidscertificaat Akkerbouw (VVAK). Dat meldt BO Akkerbouw.

Het vervallen van chloorprofam leidt tot nieuwe eisen voor het reinigen van bewaarplaatsen. Om aan deze nieuwe wettelijke eisen te kunnen voldoen, is het VVAK aangevuld met een verplicht in te sturen checklist voor de reiniging van bewaarplaatsen. Daarnaast zijn de VAVI-eisen op het gebied van duurzaamheid, die voorheen in de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) waren opgenomen, nu overgeheveld naar de gewasmodule.

Erf-emissiescan

Het uitvoeren van een erf-emissiescan en een verplichte registratie van gebruik en resultaat van biostimulanten, die afgelopen teeltjaar als aanbeveling waren meegenomen, zijn nu verplicht.