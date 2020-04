Kansen voor voorjaarscompost op zware klei

Door de extreem harde bovenlaag kon dit jaar champost in het voorjaar op aardappelland worden uitgereden. Ook in andere jaren zou het goed zijn te kijken naar kansen, zegt Gert-Jan Verhagen van Agruniek-Rijnvallei.

Een voordeeltje van de keiharde ploegsnede dit voorjaar op met name de zwaardere kleigronden is dat door de grotere draagkracht ook daar nu voor het aardappelen poten champost kan worden opgebracht. “Een unieke kans”, oordeelt Gert-Jan Verhagen van Agruniek-Rijvallei. “Nu kan het perfect. Misschien zijn er vaker mogelijkheden.”

Champost normaal op lichtere gronden

Normaal gesproken, vertelt Verhagen, wordt op lichtere gronden zoals bij Creil en Rutte voor het ploegen champost opgereden. Nu kon het spul uit champignonkwekerijen, een mengsel van vooral paardenmest, wat kippenmest en dekaarde, ook uitgereden worden op zware klei. Verhagen spreekt over gebruik in de Betuwe, zware grond bij Lelystad (Fl.) en Dirksland (Z.-H.). “Direct stikstof, fosfaat en kali beschikbaar en verse organische stof die met de frees egaal door de aardappelrug verdeeld zit. Het kleine beetje regen dat afgelopen zaterdag viel, werd meteen beter vastgehouden.”

Laden van champost in Andelst in de Betuwe (Gld.) Hier werd 35 ton per hectare gestrooid. Bij bouwplanbemesting in het najaar wordt het dubbele gegeven. - Foto: Koos Groenewold

Twee vrachten per hectare

Normaal als bouwplan- of rotatiebemesting aan het eind van het seizoen adviseert Verhagen twee vrachten per hectare. Nu één vracht per hectare, ongeveer 35 ton. “Het voordeel deze tijd van het jaar is dat de champost wat goedkoper is, ongeveer één euro per ton in het noorden van Flevoland, tot een paar euro per ton toe dichtbij de champignonbedrijven. Daartegenover staat op de zware klei het nadeel van hogere uitrijkosten, aangezien op de harde klei langzaam moet worden gereden. Nu kost het uitrijden € 3 per ton, € 105 per hectare.”

Vaker mogelijkheden voor voorjaarscompost

Vindt Verhagen dat voor verbetering van de aardappelteelt op zware klei vaker champost in het voorjaar zou moeten worden uitgereden? “Het is goed om te kijken naar de mogelijkheden. Als de draagkracht van de bodem het toelaat, zou ik zeggen van wel. Dit voorjaar is het extreem, normaal gesproken loop je in het voorjaar op zwaardere klei het risico van bodemverdichting en structuurbederf. Maar misschien zijn er vaker mogelijkheden. Heb je de het verse organische materiaal eenmaal in de aardappelrug zitten, dan is dat goed voor de vochthuishouding en mineralenlevering.”