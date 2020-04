Insecten dit seizoen vroeg actief in de akkerbouw

Insecten zijn vroeg actief in de akkerbouw. In de suikerbietenteelt is daarom de telling van de bladluizen in het Zuidwesten al begonnen, hoewel nog 5% van het bietenareaal moet worden gezaaid.

Uit de eerste telling blijkt dat de groene perzikluis, verspreider van vergelingsziekte, al wordt gevonden. Ook andere insecten als zwarte bonenluis, bietenkever, aardvlo en springstaarten zijn actief. Dat meldt de agrarische dienst van bietenverwerker Suiker Unie. Tellingen bladluis in te zien Op het online ledenportaal van Cosun en de website van bietenstituut IRS zijn de bladluistellingen in te zien. Als ergens de schadedrempel is overschreden dan is dat zichtbaar aan het rode symbool op de kaart. Zijn er wel groene luizen aanwezig, maar is de schadedrempel nog niet bereikt dan staat er een oranje icoontje. Bij groen zijn er op het moment van tellen nog geen groene luizen gevonden op dat perceel. De komende weken worden de tellingen uitgebreid over geheel Nederland. Op basis van de tellingen worden bietentelers met een sms-bericht gewaarschuwd als schadedrempels veelvuldig worden overschreden. We moeten intensiever controleren dan in het verleden en heel alert blijven Naast de groene luizen zijn ook andere schadelijke insecten en de natuurlijke vijanden waargenomen. Deze ervaringen worden mede ingezet bij het adviseren. Paul Hooijman van adviesbureau Delphy heeft ook het gevoel dat het een seizoen wordt met een hoge insectendruk. “Het vergelingsvirus neemt toe, dit tweede seizoen zonder neonicotinoïden, verwachten we. We moeten intensiever controleren dan in het verleden en heel alert blijven.” Naar verluidt komt de uienvlieg ook al voor op de uienpercelen. Dit is gevaarlijk nu de beschermende zaadcoating Mundial niet meer wordt toegepast.