Helft suikerbieten gezaaid, vocht is uitdaging

Ruim de helft van het areaal suikerbieten is van zaad voorzien, blijkt uit gegevens van Suiker Unie.

Voldoende aansluiting met vochtige ondergrond is vooral op zware grond lastig te realiseren. De vroegst gezaaide bieten staan al deels boven; de kieming verloopt erg vlot waar zaadjes beschikking hebben over vocht. De uitzaai verloopt landelijk gelijkmatig, nachtvorsten hebben geen schade toegebracht, maar de eerste muizenschade is wel gemeld.

Beregenen in kleigebieden

De aansluiting met vocht is een probleem op de zwaardere gronden. In een grof zaaibed ligt het zaad deels droog. Daarom wordt in de kleigebieden beregend, zowel voor als na het zaaien. Sommige telers wachten met zaaien tot er regen valt. Op de lichte gronden verloopt het zaaien juist in hoog tempo.

De agrarische dienst van Suiker Unie meldt verder dat restanten van pillenzaad met het voor de suikerbietenteelt niet verlengde middel Vibrance SB (werkzame stof metalaxyl-m) mag worden opgebruikt tot juni 2021.