Grote twijfels over Frans areaal aardappelen

Franse aardappeloprganisaties hebben grote twijfels over de areaalcijfers die statistiekdienst Agreste bekend heeft gemaakt.

De Franse bond van aardappeltelers UNPP en het aardappelschap CNIPT hebben grote twijfels over de laatste schattingen van het areaal aardappelen door de statistiekdienst Agreste van het ministerie van landbouw. Beide organisaties hebben ook opgeroepen uiterst terughoudend te zijn met planten gezien het instorten van de vraag en de nog altijd grote voorraden. “Een voorspelling voor 2020 baseren op de cijfers van 2019 en een gemiddelde opbrengst zal tot overproductie leiden”, waarschuwt de UNPP.

Agreste schat het areaal aardappelen dit jaar op 159.000 hectare. Dat is dan 3,8% meer dan vorig seizoen en 15,2% boven het vijfjaarlijks gemiddelde. Het Franse aardappelareaal zou daarmee ook op het hoogste peil uitkomen in jaren. Volgens Agreste was dat een schatting van de situatie per 1 april.

Coronacrisis

Maar de Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre UNPP zet daar grote vraagtekens bij. “Ik ben er niet zeker van dat bij de cijfers van Agreste ook maar enigszins rekening is gehouden met de gebeurtenissen in verband met de coronacrisis. Of dat de acties erin zijn meegenomen die zijn voorgesteld door een aantal verwerkers in Frankrijk om rekening te houden met de erg moeilijke omstandigheden en het areaal voor 2020 te beperken. Het is op dit moment erg moeilijk om precies te bepalen hoe groot het aardappelareaal daadwerkelijk zal zijn”, zegt woordvoerder Loǐc le Muer van de UNPP.

Poot niet te veel aardappelen

Contracten terugdraaien

Volgens Sabrina Adam, woordvoerder van het aardappelschap Comité National Interprofessionel de la Pomme de Terre, zijn de cijfers van Agreste gebaseerd op de productie van afgelopen seizoen. “We weten bij benadering niet hoeveel aardappelen we in 2020 zullen krijgen. De sector als geheel beveelt aan om niet te veel te poten zodat we de aardappelen van 2019 nog kunnen gebruiken. In dit verband draaien de verwerkers de volumes in de contracten met de telers ook terug.”

Alleen telen waarvoor afzet is

Het bestuur van het CNIPT, dat de aardappelen voor de consumptiemarkt vertegenwoordigt, wil niet dat telers zo maar ineens voor die markt gaan planten. “Ons advies is alleen met aardappelen te beginnen als er een duidelijke afzet voor bekend is.”

De UNPP-bond drong er eveneens eerder bij de leden op aan ‘hun verantwoordelijkheid te nemen’ bij het bepalen van de hoeveelheid te telen aardappelen. “Iedere producent moet zo veel mogelijk de kwantiteit en kwaliteit telen voor een afzetkanaal dat al vast staat. De vrije markt voor de industrie vertoont in feite het hoogst mogelijke risiconiveau.”