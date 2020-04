Geen plek voor fritesaardappel bij zetmeelfabrieken

Aardappelzetmeelbedrijven zijn uiterst terughoudend om overtollige fritesaardappelen te gaan verwerken.

Vanwege de penibele situatie op de fritesaardappelmarkt komen bij de zetmeelverwerkers in Noordwest-Europa verzoeken binnen extra aardappelen te mogen leveren.

Directeur Gerrit-Jan Wesselink van Emsland Stärke in Emlichheim (D.) vertelt dat hij geen ruimte heeft nu hij op 2 locaties al is overgestapt op de verwerking van erwten. Hij wijst ook op prijsbederf als ineens de markt voor langere tijd overvoerd zou worden met zetmeel. “Het is bij ons wel onderwerp van gesprek. We worden veel gebeld met de vraag of we aardappelen kunnen verwerken”, zegt Wesselink.

Alternatieve bestemmingen overtollige aardappelen

Door het plotselinge wegvallen van de vraag naar vooral frites als gevolg van de coronapandemie zijn in Noordwest-Europa miljoenen tonnen aardappelen boven de markt komen te hangen. Daarvoor moet een alternatieve bestemming worden gevonden. Alleen al in Nederland zou het gaan om een miljoen ton aardappelen die over zijn.

De Franse aardappelorganisatie CNIPT kijkt ook naar verwerking van fritesaardappelen tot zetmeel.

KMC is niet van plan fritesaardappelen aan te kopen

Het Deense zetmeelbedrijf KMC heeft zijn campagne net afgerond en zijn 3 zetmeelfabrieken gesloten voor verwerking. “Jammer dat er zoveel fritesaardappelen over zijn”, laat de directie weten, “maar KMC is niet van plan ze aan te kopen, ondanks de lage prijs. Onze fabrieken gaan niet meer aan het werk.”

Ook het Nederlandse Avebe gaat geen extra aardappelen verwerken. In een brief aan haar leden zegt de coöperatie niet meer aardappelen af te nemen dan leden hebben aangemeld bij de najaarsinventarisatie.