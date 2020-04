Frites-telers moeten afvoer aardappelen vastleggen

Aardappeltelers die in aanmerking willen komen voor de schaderegeling, moeten een aantal zaken vastleggen.

Ze moeten in ieder geval alle weegbonnen, CMR-vrachtbrieven en facturen kunnen overleggen die betrekking hebben op fritesaardappelen die niet naar de verwerkers worden afgevoerd. De documenten moeten duidelijk aantonen dat de aardappelen niet door de binnenlandse of buitenlandse industrie zijn verwerkt tot frites, maar dat ze een alternatieve bestemming hebben gekregen in bijvoorbeeld veevoer of huisdiervoer. Die alternatieve bestemming mag wel in het buitenland zijn gevestigd.

€ 50 miljoen beschikbaar

De overheid stelt € 50 miljoen beschikbaar voor telers die door de coronacrisis onverkoopbare fritesaardappelen in de schuur hebben liggen. Brancheorganisatie Akkerbouw, het ministerie van landbouw en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werken aan de uitvoering van de compensatieregeling. Er wordt nog gesproken over de verdere invulling van de regeling, zegt BO-directeur André Hoogendijk. “Maar door dit alvast bekend te maken, hoeven telers niet te wachten met de afvoer van hun aardappelen tot de compensatieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Dat bespaart hen kosten, maar ze moeten wel deze documenten kunnen overleggen. BO Akkerbouw vraagt aan handelaren, verwerkers en transporteurs om de gevraagde documentatie aan telers te verschaffen.”

Bedrijven in sector wachten op regeling

Hoogendijk kan nog niet zeggen of een eventuele financiële opbrengst van de aardappelen wordt verrekend met de vergoeding. “De regeling wordt verder uitgewerkt en wordt daarna voor goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Daarna wordt de definitieve regeling gepubliceerd in de Staatscourant. RVO.nl bereidt zich voor op de uitvoering van de regeling. We zien dat bedrijven in de sector wachten op de regeling. Het is echter zonde van de tijd en de kosten als er aardappelen blijven liggen die nu afgevoerd kunnen worden. Met dit advies verwachten we dat de afzet richting bijvoorbeeld veevoer door kan gaan.”

Concreet advies BO Akkerbouw

Het concrete advies van BO Akkerbouw aan de aardappeltelers is als volgt:

Verzamel van elke partij aardappelen die wordt afgevoerd ten minste de weegbon, de CMR-vrachtbrief en de factuur.

Uit deze documenten moet blijken:

hoeveel aardappelen zijn van het bedrijf afgevoerd; naar welke locatie zijn de aardappelen vervoerd; hoeveel is voor de aardappelen betaald; welke uiteindelijke bestemming hebben de aardappelen gekregen.