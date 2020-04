Friese akkerbouwer zoekt kopers voor bouwland

Akkerbouwer René Mesken (39) uit het Friese Appelscha is op zoek naar een nieuwe manier van financieren voor zijn akkerbouwbedrijf.

Mesken wil 30 hectare grond verkopen, en die grond wil hij daarna terug pachten in de vorm van geliberaliseerde pacht, met terugkooprecht. Hij plaatste een advertentie in het blad Elsevier Weekblad. “Wegens discussie met de bank over mijn bedrijfsfinanciering en de koers die ik vaar, ben ik andere manieren van financiering aan het onderzoeken. Dit is een van de opties”, aldus Mesken.

Animo

De gemiddelde prijs voor bouwland in de regio ligt rond de € 70.000 per hectare. Er hebben zich tot nog toe enkele gegadigden gemeld, maar tot een deal is het nog niet gekomen. “Een daarvan was bijvoorbeeld een voorstel om in de vorm van erfpacht terug te pachten, maar dan ben ik 30% van m’n inleg kwijt. Zo’n constructie is daardoor niet aantrekkelijk voor mij.”

Mesken boert op circa 285 hectare akkerbouwland, waarvan 65 hectare in eigendom. Consumptieaardappelen maken het grootste deel uit van het bouwplan.