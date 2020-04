Flynth: aparte steunmaatregel poolaardappelen nodig

Volgens accountantsbureau Flynth verdienen poolaardappelen in de steunregeling een aparte behandeling.

Flynth accountants ziet bij de uitwerking van de steunregeling voor fritesaardappelen problemen ontstaan voor de deelnemers aan fritesaardappelpools.

Leveringsplicht poolaardappelen

Voldoen aan de leveringsplicht van de pool betekent dat de aardappelen niets of bijna niets opbrengen, zegt bedrijfsadviseur Hendrik Jan Bos van Flynth. “Twee problemen: ze trekken de gemiddelde poolprijs omlaag, en de betreffende aardappelen gaan niet uit de fritesmarkt. Het zou beter zijn als de pools deelnemers met nog niet geleverde aardappelen van hun leveringsplicht ontslaan, zodat die ze kunnen afzetten buiten de fritesindustrie. Dan komen ze waarschijnlijk in aanmerking voor compensatie, en de prijs is mogelijk ook iets beter als je in je eigen omgeving afzet kan vinden, door beperking van de transportkosten. Er zou vervolgens binnen de pool in overleg moeten worden gekeken hoe dit in de verdeelsleutel van de prijs mee kan worden genomen.”

Fritesaardappelen in bewaring. Telers hebben gemiddeld 750 ton aardappelen in opslag, waarvan globaal 40% vrij, 40% contract en 20% pool.- Foto: Cor Salverius Fotografie

Vergoeding van € 50 per ton

Bijkomend voordeel, zegt Bos, is dat je zo deze aardappelen van de markt haalt en daarmee de startsituatie voor het komende seizoen verbeterd.

Het kabinet heeft € 50 miljoen uitgetrokken voor ondersteuning van telers die als gevolg de coronalockdown met onverkoopbare aardappels blijven zitten. Uitgaand van een overschot van een miljoen ton zou dat neerkomen op een vergoeding van € 50 per ton.

Door pooldeelnemers te ontslaan van hun leveringsplicht voorkom je dat aardappelen niks opbrengen en de gemiddelde poolprijs omlaag trekken

Bos wijst op de bijzondere positie van aardappelen die via pools worden afgezet. Aan de ene kant geldt de verplichting in het poolcontract ze te leveren, aan de andere kant komen ze als vrije aardappelen op de markt. “Waar ze dus niks opbrengen en de gemiddelde poolprijs omlaag trekken. Dat voorkom je door pooldeelnemers te ontslaan van hun leveringsplicht. Die kunnen dan hun aardappelen buiten de fritessector afzetten en zich melden bij de Brancheorganisatie Akkerbouw voor de steunregeling. Of men zou de compensatieregeling zo kunnen aanpassen dat ook pools er gebruik van kunnen maken. Randvoorwaarde is dus dat de opties mogelijk worden gemaakt in de compensatieregeling die in de maak is.”

Prijsverschil

De steunregeling voor overtollige fritesaardappelen voorziet in een vergoeding voor volumes die buiten de fritessector worden afgezet. Dat kan zijn voor veevoer en vergisting in binnen- en buitenland, ze kunnen ook worden aangeboden aan Nederlandse voedselbanken. Bos doelt op situaties waarin de poolperiode deels vóór en deels ná het begin van de coronacrisis ligt. “Het grote prijsverschil dat is ontstaan, komt niet van gewone marktontwikkelingen en zou niet moeten worden uitgemiddeld via de gebruikelijke onderlinge solidariteit die bij een pool hoort. Dit is uitzonderlijk.”

Gemiddeld 750 ton aardappelen in opslag

Deze problemen zijn naar boven gekomen nu Flynth volop bezig is met een inventarisatie onder de consumptie-aardappeltelers van de voorraden die ze nog hebben. Eind deze week moet er een volledig beeld zijn van de situatie bij de klanten. Tot op dit moment hebben de telers gemiddeld 750 ton aardappelen in opslag, waarvan globaal 40% vrij, 40% contract en 20% pool.