Europees graan gewild op wereldmarkt

De graanexport vanuit de Europese Unie loopt als een trein. De uitvoer van tarwe is de hoogste in zeker vijf jaar.

Die van gerst is de hoogste in vier jaar. Ook verkoopt de EU dit seizoen 2019/2020 veel meer mais aan derde landen. De invoer van graan is daarentegen gedaald.

De oorzaak van deze tendens is de goede graanoogst van 2019 in de EU. Volgens de Europese Commissie oogstte de EU vorig jaar 132 miljoen ton tarwe, de grootste oogst in 4 jaar. De maisoogst van 70 miljoen ton was de grootste in 5 jaar en de gerstoogst (56 miljoen ton) was de grootste in twaalf jaar.

Minder import van tarwe en mais nodig

De EU exporteerde dit seizoen tot nu toe (1 juli 2019 t/m 5 april 2020) 24,8 miljoen ton tarwe. Dat is 66% meer dan dezelfde periode vorig seizoen. De gerstexport steeg 52% en die van mais zelfs met 119%. Door de grote oogst is minder import van tarwe (-54% ten opzichte van vorig seizoen) en mais (-15%) nodig. De EU importeerde altijd al heel weinig gerst.

Tarwe in EU goedkoper

De tarwe-export wordt ook gestimuleerd doordat tarwe in de EU goedkoper is dan in andere exporterende landen. Uit een prijzenoverzicht van de Commissie blijkt dat Franse tarwe nu rond € 196 per ton kost. De Amerikaanse tarweprijs ligt omgerekend tussen € 206 en € 215. Rond de Zwarte Zee wordt € 198 betaald. Mais en gerst zijn wel duurder in de EU dan daar buiten, maar worden toch veel verkocht aan afnemers in derde landen.