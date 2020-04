Delphy pleit voor uitstel verbod chloorprofam

Adviesorganisatie Delphy pleit voor uitstel van het verbod op chloorprofam. Aardappeltelers en de hele aardappelsector werken al hard aan overstap naar bewaring zonder chloorprofam. Maar mede door corona heeft dat tijd nodig, aldus Delphy.

Reden is dat het aanpassen van bewaarschuren voor de nieuwe kiemremmers Biox-M en 1,4Sight noodzakelijke investeringen vergt, terwijl anderzijds de opbrengstprijzen voor aardappelprijzen zijn gekelderd door de coronacrisis.

Veel aardappeltelers moeten bewaring nog aanpassen

Uit een enquête, gehouden door Delphy onder 120 aardappeltelers, blijkt dat het merendeel nog forse aanpassingen in hun bewaarschuur moeten doen. Juist de telers die hun aardappelen lang bewaren, worden nu extra hard getroffen in deze crisis, stelt Delphy.

De afzetsituatie voor het komende jaar is ook nog erg onvoorspelbaar, temeer omdat enkele fritesfabrikanten hun contractvoorwaarden aangepast hebben. Er komt meer afzetrisico bij de telers te liggen.

Bewaring aardappelen zonder chloorprofam

Aardappeltelers, en de gehele aardappelsector, zijn al hard aan het werk om over te stappen naar bewaring zonder chloorprofam. Gezien de huidige situatie en de noodzakelijke investeringen vindt Delphy het opportuun het verbod op chloorprofam uit te stellen.

Aardappelsector Europa onder druk door corona

De aardappelsector in heel Europa staat momenteel sterk onder druk door de Coronacrisis. Om van chloorprofam over te stappen op andere producten moeten telers kosten maken: schuren moeten gereinigd worden, of wellicht worden aangepast of zelfs vernieuwd.

Deze discussie speelt in heel Europa. Niet alleen bij telers, maar ook bij verwerkers. Iedereen die in de teelt of afzet van consumptie aardappelen een fysieke rol heeft, zal moeten investeren om het residu in het product zo laag mogelijk te krijgen, en om de nieuwe oogst goed en lang te kunnen bewaren. De middelen die als alternatief zijn te gebruiken, zijn een stuk duurder dan chloorprofam.