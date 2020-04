Cosun: 2020 is een verloren jaar door coronacrisis

2020 is een verloren jaar voor Cosun. Desondanks blijft de bietentelerscoöperatie vasthouden aan de basisprijs van € 32,50 per ton suikerbieten.

De coronacrisis heeft bij Cosun alles op zijn kop gezet, melden Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer, en Albert Markusse, voorzitter van de concerndirectie, in het ledenblad.

“De schade beperken en kosten beheersen is nu het devies. 2020 kan nu al de boeken in als een verloren jaar. Vooral Aviko krijgt fikse klappen. De aardappelverwerker verkoopt normaal bijna 90% van de fritesproductie in de foodservice. Die afzet is door de coronacrisis stilgevallen.”

Aviko doet zijn best om aardappelcontracten na te leven

Volgens De Lugt doet Cosun-onderdeel Aviko zijn best om alle aardappelcontracten na te leven. “Contract is contract. We willen dat netjes afhandelen. Maar dat hangt er ook vanaf met hoeveel geld de overheid bereid is bij te springen. De gevolgen van de crisis zullen in de aardappelsector nog lang merkbaar zijn. In Frankrijk en Duitsland zijn zo veel mogelijk aardappelcontracten voor de vroege oogst opgezegd. Een lichtpunt is dat de fritesverkoop in China weer voorzichtig op gang komt. Hoe snel het herstel van de aardappelmarkt zal gaan, is moeilijk te zeggen.”

Alternatieven voor onverkoopbare aardappelproducten

Aviko kan de onverkoopbare voorraad aardappelproducten deels kwijt in het onlangs geopende nieuwe vrieshuis in Steenderen. Een deel van de aardappelen gaat naar dochterbedrijf Rixona. Dat maakt aardappelpuree en grondstoffen voor snacks en chips en heeft geen last van de crisis.

Ook dochterbedrijf Duynie (veevoer) kan een deel van het aardappeloverschot opnemen. Er wordt veel minder bier en frites geproduceerd. Daardoor krijgt Duynie minder bierbostel en aardappelbijproducten. Dit wordt ondervangen door fritesaardappelen te verwerken tot veevoer en petfood. Een deel van de aardappelen gaat in de vergister.

SVZ heeft last van verminderde verkoop aan dranken- en ijsindustrie

Ook dochterbedrijf SVZ (groenten- en fruitingrediënten) heeft veel last van de crisis. De verkoop aan de dranken- en ijsindustrie is sterk verminderd.

Voor Suiker Unie zijn de gevolgen zeer beperkt. De vraag naar suiker is redelijk op peil gebleven. En de bietenverwerker heeft de meeste suiker al onder contract verkocht. Sensus (dat inuline produceert uit cichorei) wordt helemaal niet geraakt door de crisis.

De Lugt en Markusse verwachten dat Cosun de impact van de coronacrisis ook in 2021 nog voelt. Aviko levert aan meer dan tachtig landen. Het kan nog even duren voordat overal de beperkende maatregelen zijn opgeheven en de markt is hersteld. Onzeker is ook hoeveel bedrijven in de foodservice de crisis overleven en hoe lang de anderhalvemetermaatregelen van kracht blijven.

Bovendien is er kans op een langdurige economische recessie. Markusse: “We zijn extra scherp op kostenbeheersing. Investeringen die niet per se direct nodig zijn, staan nu even in de ijskast.”

De Lugt verwacht lang na-ijleffect coronacrisis

De Lugt verwacht dat de coronacrisis een lang na-ijleffect krijgt. “Maar Cosun is een coöperatie met een degelijke financiering en voldoende eigen vermogen. Cosun wil vasthouden aan de basisbietenprijs van € 32,50, ondanks de crisis. Die prijs hebben we op 1 oktober 2017 afgegeven voor de nieuwe situatie op de Europese suikermarkt. We zullen er alles aan doen om ons aan deze afspraak te houden.”