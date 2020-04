Copa-Cogeca pleit voor opkoop aardappelen in EU

Copa-Cogeca vindt dat Brussel aardappelen moet opkopen om de crisis in de aardappelsector te verzachten.

Ook pleit de Europese koepel van landbouworganisaties en -coöperaties voor een particuliere opslagregeling voor diepgevroren frites nu de afzet naar horeca en evenementen is weggevallen vanwege de coronacrisis.

Schade voor telers minstens € 400 miljoen

Dat schrijft secretaris-generaal Pekka Pesonen van Copa-Cogeca in een brief aan de Europese Commissie. Pesonen schat de schade voor de aardappeltelers in de Europese Unie op minstens € 400 miljoen. “Voor de aardappeltelers pakt de coronacrisis financieel funest uit, want 2018 en 2019 waren al zeer slechte jaren door extreme droogte. Daar komt het verlies nog bovenop in de rest van de aardappelketen, zoals de verwerking en de handel.”

Friteslijn bij McCain in Lelystad. Ook bij McCain is de omzet in het horecakanaal fors gedaald. De omzet bij supermarkten is gestegen, maar dat compenseert bij lange na niet de omzetdaling. - Foto: ANP

Particuliere opslagregeling voor diepgevroren frites

Om het leed te verzachten pleit Copa-Cogeca onder andere voor een particuliere opslagregeling voor diepgevroren frites en voor het opkopen van aardappelen, zowel van oogst 2019 als van oogst 2020. Volgens Hylke Brunt, secretaris van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi), kan het in werking stellen van artikel 222 van de Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) helpen. “Echter, niet alle marktinterventies uit artikel 222 van de GMO zijn evengoed toepasbaar op de aardappelcrisis. En mogelijke interventies moeten nog wel verder worden uitgewerkt. Maar het pleidooi van Copa-Cogeca om artikel 222 van de GMO te activeren, valt te begrijpen. Dit kan helpen om de disbalans op de aardappelmarkt (deels) te herstellen.”

Tijdelijk versoepelen van mededingingsregels

In Brussel wordt gesproken over het tijdelijk versoepelen van mededingingsregels zodat telers en afnemers van aardappelen met elkaar kunnen overleggen hoe het enorme overschot aan aardappelen weggewerkt kan worden, zonder dat ze het risico lopen op een kartelboete. Brunt: “Het is goed dat er een juridische snelweg wordt gecreëerd om als keten zaken met elkaar op te pakken. We hopen natuurlijk ook dat de Europese Commissie de geïnitieerde acties van de keten in diverse lidstaten in hoog tempo beoordeelt en goedkeurt. In Nederland wordt bijvoorbeeld een compensatieregeling van € 50 miljoen uitgewerkt voor de aardappeltelers. De Europese Commissie moet dergelijke regelingen goedkeuren.”

LTO-Akkerbouw geen voorstander van particuliere opslag

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw is geen voorstander van particuliere opslag van diepvriesfrites. “Dat komt ooit weer op de markt. Terwijl de vrieshuizen al overvol zitten. Zo verleng je de crisis. In Nederland hebben we ervoor gekozen aardappelen uit de markt te nemen en daar een andere afzet voor te vinden. Dat zorgt ervoor dat de markt sneller weer normaal kan functioneren. Nog belangrijker is dat de horeca en evenementen weer frites gaan afnemen. Maar dat kan pas als de situatie veilig genoeg is.”