Compensatieregeling fritesaardappelen bijna klaar

De compensatieregeling voor onverkoopbare fritesaardappelen is bijna klaar.

Volgens de Brancheorganisatie Akkerbouw legt het ministerie van Landbouw de laatste hand aan de regeling. Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw verwacht dat de regeling op zeer korte termijn bekend kan worden gemaakt.

Ter goedkeuring voorgelegd aan Europese Commissie

Landbouwminister Carola Schouten kondigde half april een compensatieregeling aan van ongeveer € 50 miljoen. Volgens BO Akkerbouw lag er begin april bijna 1 miljoen ton onverkoopbare fritesaardappelen in de bewaarschuren als gevolg van het wegvallen van de vraag naar frites. De regeling is opgesteld door BO Akkerbouw, het ministerie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De regeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Daarna wordt de definitieve regeling gepubliceerd in de Staatscourant. RVO.nl gaat de regeling uitvoeren. Telers kunnen straks alleen digitaal een aanvraag indienen. Dat kan alleen als de ondernemers beschikken over een inlogsysteem van eHerkenning niveau 1.

Regeling Staatscourant enige die geldt

Hoogendijk benadrukt dat alleen de regeling geldt die wordt gepubliceerd in de Staatscourant. “Er zijn verschillende concepten besproken met leden van BO Akkerbouw. Inmiddels gaan er ook enkele teksten rond in de sector. Telers zitten in onzekerheid. Het is daarom bijzonder teleurstellend dat sommige partijen in de sector verouderde informatie verspreiden. Er wordt nog gewerkt aan de teksten en we kunnen niet instaan voor een concept dat iemand ergens heeft gelezen.”

BO Akkerbouw heeft vorige week telers geadviseerd over hoe om te gaan met het afvoeren van partijen aardappelen. Hoogendijk: “Dat advies staat nog steeds. Speculeren heeft geen zin.”