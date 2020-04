Bloembollenexport naar Japan weer mogelijk

De keuringen van bloembollen worden nu door middel van video en e-mail gedaan.

De export van bloembollen naar Japan is dit jaar weer mogelijk, omdat de keuringen nu door middel van video en e-mail worden gedaan. Partijen die door de Bloembollenkeuringsdienst in orde zijn bevonden conform de Japanse eisen kunnen dan onder de gebruikelijke voorwaarden naar Japan worden uitgevoerd. Op deze manier wil Japan voorkomen dat er bij import nog quarantainemaatregelen nodig zijn.

Normaal gesproken komen de Japanse autoriteiten fysiek naar Nederland in het voorjaar en de zomer om de controles uit te voeren. De nieuwe werkwijze is vorige week vrijdag door de beide landen goedgekeurd.

In 2019 voor ruim € 36,5 miljoen geëxporteerd

Nederlandse bloembollenexporteurs leverden in 2019 voor ruim € 36,5 miljoen aan bloembollen aan afnemers in Japan. Voor de Nederlandse sector is Japan qua omzet het tiende exportland en het derde in landen buiten de Europese Unie. Nederland is veruit de grootste aanbieder van bloembollen in Japan en heeft een aandeel van 78% in de Japanse bloembollenimport.