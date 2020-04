Belgische aardappelverwerkers kopen contracten af

Twee Belgische afnemers bieden telers € 350 tot € 400 per hectare om van het aardappelcontract af te zien. Dat meldt het Belgische weekblad Landbouwleven.

Aardappelverwerker Lutosa gaat actief de boer op en biedt telers geld om gecontracteerde aardappelen niet te poten. Lutosa vergoedt gemiddeld € 4,50 per 100 kilo over het komende seizoen. Omgerekend komt dat uit op zo’n € 1.575 per hectare. Na aftrek van een pootgoedvergoeding blijft zo’n € 350 tot € 400 over.

Aardappelhandel Vervaeke

Aardappelhandel Vervaeke komt met een vergelijkbare vergoeding. Het verschil is dat Vervaeke het pootgoed wel terugneemt, omdat ze dat kunnen doorverkopen. Daarnaast geeft Vervaeke aan alleen op aanvraag boeren te betalen als deze geen aardappelen poten.

Agristo, Clarebout en Mydibel

Andere afnemers zoals Agristo, Clarebout en Mydibel houden wel vast aan de contracten. Agristo geeft aan dat ze ondanks de moeilijke situatie nog steeds mogelijkheden zien om de aardappelen zinvol te verwerken.