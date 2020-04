BO Akkerbouw: snel oplossing voor fritesaardappelen

De aardappelsector zit dringend te wachten op een besluit van het kabinet over de afvoer van 1 miljoen ton onverkoopbare fritesaardappelen.

De tijd dringt, zegt directeur André Hoogendijk van Brancheorganisatie Akkerbouw. “De kosten voor bewaring lopen op bij de telers. Daarnaast dringt de tijd omdat de afvoer van de aardappelen logistiek moet worden geregeld. Het gaat om meer dan 25.000 vrachtwagens met aardappelen die een andere bestemming moeten krijgen. We willen zo snel mogelijk met de afvoer beginnen om de logistiek rond te krijgen. Bovendien gaat de kwaliteit achteruit als het allemaal te lang duurt. We willen de aardappelen graag afzetten naar de humane consumptie of laten verwerken tot veevoer of petfood. Maar als de kwaliteit te veel achteruitgaat zijn de aardappelen alleen nog geschikt voor de vergister. Dat is onze laatste keuze, want we willen verspilling en extra kosten zo veel mogelijk voorkomen.”

Daarom is haast geboden, zegt Hoogendijk. “Het ministerie van Landbouw broedt op een oplossing. We snappen dat je een broedende kip niet moet storen. Maar we kunnen niet rond blijven scharrelen, het ei moet snel worden gelegd.”