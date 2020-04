Avebe houdt boot af voor fritesaardappelen

Avebe ziet geen mogelijkheden om aardappeltelers te helpen die met onverkoopbare fritesaardappelen zitten.

Zodra de geplande aardappelen uit de zetmeelcampagne verwerkt zijn, gaat de fabriek in Gasselternijveen dicht. De verwerking in Ter Apelkanaal zit al dicht. “We zijn niet van plan fritesaardappelen te verwerken”, benadrukt de woordvoerster van Avebe. Intern is er over de problematiek in de fritesaardappelsector wel gesproken. Maar het zetmeelconcern is aan handen en voeten gebonden.

Enerzijds zijn er de afspraken met de leden. De leden is gezegd dat niet meer aardappelen worden afgenomen dan bij de najaarsinventarisatie zijn aangemeld. Daarmee werd voor leden de toegang afgesneden om fritesaardappelen aan te kopen en zodoende aan hun leveringsplicht te kunnen voldoen.

Het is nu een hele onzekere tijd

Daarnaast is het zetmeelconcern ook bang dat het met het verwerken van extra aardappelen zijn eigen glazen ingooit. Want hoe zal de zetmeelmarkt zich ontwikkelen nu corona roet in het eten gooit. “Het is nu een hele onzekere tijd”, aldus de Avebe-woordvoerster. Als er extra zetmeel op de markt komt, kan dat wel eens leiden tot prijsbederf. Dat zal dan weer nadelig zijn voor de eigen leden.

Mogelijkheid voor verwerking extra aardappelen

Niet in de laatste plaats ziet het concern ook maar weinig technische mogelijkheden voor de verwerking van extra aardappelen. Volgens planning worden de laatste aardappelen eind deze maand verwerkt. Dan moet de fabriek ook sluiten voor onderhoud en nieuwe investeringen. Daarin zit weinig rek, want de fabriek in Gasselternijveen is ook de eerste vestiging die weer open moet gaan voor de nieuwe campagne.

Ook concurrenten van Avebe zien geen mogelijkheden om de fritesaardappelmarkt te ontlasten.