Aardappeltelers zoeken naar passende bewaarstrategie

De vertrouwde kiemremmer chloorprofam mag dit seizoen niet meer gebruikt worden. Delphy vroeg aardappeltelers daarom hoe zij hun aardappelen nu kiemvrij gaan houden.

Bijna de helft van de fritesaardappeltelers weet nog niet welke kiemremmingsstrategie zij komend bewaarseizoen gaan volgen. Dat blijkt uit een enquête die door onderzoeksorganisatie Delphy is uitgezet onder akkerbouwklanten van Delphy BV en onder telers die via social media bereikt zijn. In totaal hebben 215 telers de enquête helemaal ingevuld.

Afhankelijk van omstandigheden

Dat telers nog niet weten hoe ze het aan gaan pakken, komt volgens Delphy-onderzoeker en -projectleider Dominique Cammaert niet omdat ze zich nog niet op de mogelijkheden georiënteerd hebben, maar omdat ze hun strategie laten afhangen van de omstandigheden.

43% van de respondenten geeft aan dat zij MH aan de basis gaan gebruiken. De afgelopen twee seizoenen heeft 84% van de telers ervaring opgedaan met een MH-behandeling in het groeiseizoen. De helft van de telers heeft al minimaal twee seizoenen MH toegepast.

Van de telers die al wel een strategie bedacht hebben, geeft 65% aan het middel 1,4 Sight te gaan gebruiken. 11% van de telers geeft de voorkeur aan het middel Biox-M. De rest denkt aan een combinatie van middelen of weet het nog niet.

Rasgevoeligheid

De keuze voor 1,4-Sight wordt gemaakt omdat het goedkoper zou zijn dan de andere alternatieven, omdat ze er al ervaring mee hebben of omdat ze het zelf kunnen toepassen. Redenen om voor Biox-M te kiezen, zijn de rasgevoeligheid voor 1,4 Sight of omdat de bewaring vanwege vulling of ventilatie niet geschikt is voor 1,4 Sight.

Ook toepassen van het middel Argos wordt genoemd. Dit heeft nog geen toelating, maar wordt voor komend seizoen wel verwacht. Telers willen dit middel gebruiken omdat het geen residuen achterlaat en er geen wachttijd geldt, zodat de aardappelen tot het eind behandeld kunnen worden.

Mechanische koeling

Van de deelnemers aan de enquête geeft 21% aan te beschikken over mechanische koeling voor het bewaren van hun fritesaardappelen. Ongeveer een derde van deze telers gebruikt naast de mechanische koeling geen andere kiemremming om hun aardappelen kiemvrij te houden.