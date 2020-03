Wintertarwe staat er goed bij in EU

De wintertarwe staat er goed bij in Europa. Daardoor worden bovengemiddelde hectareopbrengsten verwacht. Maar dat wordt wel gecompenseerd door het kleinere areaal.

Dat meldt het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie (JRC) in het maandelijkse Mars-rapport. Volgens het JRC was de winter van 2019/2020 een van de warmste ooit sinds 1979, toen het JRC startte met het bijhouden van gegevens die van invloed zijn op de groei van de gewassen. “Door de milde winter zijn de wintergewassen in Midden-, Oost- en Noord-Europa over het algemeen goed ontwikkeld.”

Inzaai zomergraan vertraagd

Maar in belangrijke graanregio’s in Noordwest-Europa (Frankrijk, Benelux, Duitsland, Verenigd Koninkrijk) was sprake van overmatige regenval. “Hier is minder wintergraan gezaaid. Ook loopt de inzaai van zomergraan vertraging op. Ondanks de mooie weersvoorspelling voor maart is de verwachting dat de zomergranen deze groeiachterstand niet meer inhalen.”

Het JRC constateert verder dat het wintergraan door het gebrek aan kou in veel lidstaten niet volledig winterhard is geworden. Gezien de weersvoorspelling tot eind maart verwacht het JRC echter geen vorstschade van betekenis.