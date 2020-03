Wintertarwe loopt vier weken achter

De wintertarwe is matig ontwikkeld de winter uitgekomen in Nederland. De achterstand ten opzichte van vorig jaar is ongeveer vier weken.

Bram de Visser, verkoopleider bij CZAV, constateert dat in het najaar van 2018 de wintertarwe onder uitstekende omstandigheden is gezaaid. “Rond half februari 2019 was alle wintergraan bemest. Dat is nu heel anders. Najaar 2019 was erg nat, waardoor laat is gezaaid en door de natte winter is ook de bemesting laat. Ik schat dat de wintertarwe vier weken achter ligt op vorig jaar. De planten staan er wel, maar de uitstoeling moet nog beginnen.”

Uiteindelijk is in het CZAV-werkgebied toch zo’n 85% tot 90% van het geplande areaal wintertarwe gezaaid

Bram de Visser, verkoopleider bij CZAV

Groei komt snel op gang

De groei komt nu wel snel op gang, zegt De Visser. “Het wordt overdag al snel warm en de stikstof is gegeven. Uiteindelijk is in het CZAV-werkgebied toch zo’n 85% tot 90% van het geplande areaal wintertarwe gezaaid.”

Ziektedruk is nog laag

De ziektedruk is nog laag. De Visser: “Maar we zien wel roest in de erg gevoelige rassen. Dan is een bespuiting te overwegen. Voor de rest is dat nog niet nodig.”

Deze week liet Koning Winter nog even van zich horen met een minimumtemperatuur van -8,8 graden in Volkel. Maar daar heeft het graan geen last meer van, verwacht De Visser. “Het is slechts een paar uur koud en daarna wordt het snel warm.”

Later in ontwikkeling

Ook cropadvisor Simon Jensma van Bayer CropScience constateert dat de wintertarwe minder ontwikkeld is. “In het Oldambt en de Flevopolders staat de tarwe er best redelijk bij. Maar veel gewassen zijn later in ontwikkeling, omdat pas laat gezaaid kon worden. Ook is pas laat bemest.”

Stand van wintertarwe afhankelijk van allerlei factoren

De stand van de wintertarwe is afhankelijk van diverse factoren, zegt Arco Amperse, relatiemanager bij Agrifirm. “We zien verschillen per regio en zelfs per perceel. Het hangt af van zaaitijdstip, onder welke omstandigheden is gezaaid, maar ook van de voorvrucht. Over het algemeen staat de wintertarwe er niet zo mooi voor als in andere jaren. Vooral in een strook van Noord-Holland naar Friesland is het heel erg nat geweest. Daar is ook tarwe overgezaaid en staat het minder mooi. In het Oldambt en in het zuidoosten staat de wintertarwe er beter voor. Of de achterstand effect gaat hebben op de opbrengst, is niet te zeggen. Er zijn nog heel veel andere zaken die daar invloed op hebben.”