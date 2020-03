Voorjaarswerk schuift in elkaar door regen

Vertraging bij voorjaarswerkzaamheden op het land door de vele regen.

De laatste maanden is er nauwelijks graan ingezaaid door de constante natte omstandigheden op het veld. Het lijkt er daarom op dat akkerbouwers flink druk worden zodra het buiten opdroogt.

Interesse in peulvruchten

Van het geplande areaal wintertarwe kon zo’n 85% worden ingezaaid, is de schatting van coöperatie CZAV. De resterende 15% kon nog niet met zomertarwe worden ingevuld door de vele regen. “Tot eind maart kun je nog zeker goed zomertarwe zaaien”, weet Jurriaan Visser, hoofd afdeling granen van CZAV. Maar gezien de geringe hoeveelheid zomergranen die nu zijn ingezaaid, voorziet hij dat akkerbouwers ook andere keuzes gaan maken. “We merken dat er interesse is voor alternatieve gewassen met een goed saldoperspectief, zoals peulvruchten.”

Waar de voorjaarsactiviteiten normaal gesproken elkaar opvolgen, schuiven die dit seizoen wat in elkaar. “Bemesten, granen, suikerbieten en zaaien van uien, straks moet alles in korte tijd gebeuren. Dat kan knelpunten opleveren bij telers.”

Bodemstructuur

Arco Amperse van Agrifirm ziet dat ook. “Dit jaar is er nauwelijks graan gezaaid. Er moet dus nog ontzettend veel gebeuren”, ziet hij. “Zomertarwe wordt krap, dat moet je er in maart wel in hebben. Zomergerst kan nog wel een poos, gelukkig. Of de situatie zorgelijk is? Het ideale is eraf en de bodemstructuur heeft hier ook van te lijden. Het zal veel energie kosten om het goed te krijgen dit seizoen. Dat is vervelend voor akkerbouwers. Maar: als het snel opdroogt en het weer zit mee, dan heeft niemand het meer hierover.”

De weersverwachtingen zien er wat beter uit. Het hangt dan af van allerlei factoren, zoals grondsoort, voorvrucht en grondbewerking, hoe snel percelen droog zijn.

Weersvoorspellingen zien er goed uit

Graanspecialist Ruud Timmer van Wageningen UR ziet het niet somber in. “Ik bekeek de weersvoorspellingen vanmorgen en het ziet er een stuk beter uit”, vertelt hij. “Als die uitkomen, kan er eind volgende week maar zo op grote schaal graan worden gezaaid. Geen problemen, wel wat vertraging. Hoe later het graanseizoen begint, hoe meer risico je hebt op een lagere opbrengst.”