Vertrouwen akkerbouwers daalt

Het vertrouwen onder akkerbouwers is ook in het vierde kwartaal van 2019 met 3 punten gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2019.

De vertrouwensindex van de akkerbouwers is met 6 punten historisch gezien laag. Het langlopende gemiddelde van de Agro Vertrouwensindex in de akkerbouw is bijna 13 punten. Aan het begin van 2019 lag de index ongeveer nog op dat niveau. Maar is nu na driemaal een daling weggezakt.

Zorgen over dalende opbrengstprijzen

De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Akkerbouwers hebben zorgen over dalende opbrengstprijzen en stijgende kosten.