Vereinigte Hagel komt met nieuwe neerslagdekking

Verzekeraar Vereinigte Hagel rolt dit jaar de optie uit om binnen de brede weersverzekering al volledig uit te keren bij 8% schade per perceel door zware neerslag.

“Vorig jaar hebben we hiermee een proef gehouden onder 100 telers. De proef was zo succesvol dat we dit nu op grote schaal uitrollen”, vertelt directeur Jan Schreuder. “Er is veel belangstelling voor in 2020. Ik verwacht dat het grootste deel van onze verzekerden meedoet. Netto kost het de verzekerde niet veel meer.”

Voorwaarden schadedrempel brede weersverzekering

Telers kunnen voor akkerbouwgewassen kiezen uit een schadedrempel van 8 of 21%. Je voldoet aan de voorwaarden als er:

50 millimeter valt in 24 uur

85 millimeter in 2 dagen

110 millimeter in 4 dagen

180 millimeter in 2 weken

240 millimeter in 28 dagen

“Overvloedige neerslag is en blijft de grootste vijand in de teelt, omdat je je er niet tegen kunt wapenen”, weet Schreuder. “Water is het belangrijkste risico in de akkerbouw. Als aardappelen 24 uur in het water staan, zijn ze verloren. De grond slaat dicht, wat leidt tot zuurstofgebrek voor gewassen. Bovendien doe je er niks tegen als het in grote hoeveelheden komt.”

Meer maatwerk binnen brede weersverzekering

Schreuder ziet sowieso veel animo voor de brede weersverzekering, nu deze aantrekkelijker is geworden door het wegvallen van de assurantiebelasting. Ook bieden de verzekeraars meer maatwerk binnen de verzekering, zoals keuze uit de hoogte van het eigen risico voor droogte. “Ik denk dat er 10 tot 20% meer verzekerden komen dit seizoen”, zegt Schreuder.

Hij wijst er op dat telers polissen goed moeten vergelijken. “Het verschil tussen verzekeraars zit ’m in de details. Dus verdiep je er goed in.”

Vereinigte Hagel verwacht meer aanmeldingen brede weersverzekering

Vorig jaar kende de brede weersverzekering in Nederland rond 1.900 verzekerden, weet de directeur van Vereinigte Hagel. “Tot vorig jaar groeide het aantal gestaag. Dit jaar verwacht ik een flinke piek doordat grote akkerbouwbedrijven hun hagelschadeverzekering omzetten in een brede weersverzekering, omdat die nu niet per se veel duurder is.”