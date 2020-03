Vals zaaibed cichorei alsnog aanleggen

Cichoreiverwerker Sensus en onderzoeksinstituut IRS adviseren om voor de teelt van cichorei zo mogelijk toch nog een vals zaaibed aan te leggen.

De weersomstandigheden hebben zich tot nog toe niet of nauwelijks geleend voor het aanleggen van een vals zaaibed op klei- of zavelgronden. Nu de grond opdroogt, is het aan te raden om het valse zaaibed alsnog aan te leggen. Een vals zaaibed is op zwaardere zavelgronden (>20% slib) een belangrijk middel om te komen tot een voldoende hoog plantaantal en om vroeg kiemende onkruiden aan te pakken.

Grondbewerking

Bewerk bij de aanleg van een vals zaaibed de grond circa 4 centimeter diep. Belangrijk hierbij is wel dat tussen de zaaibedbereiding en het zaaien voldoende neerslag valt, tussen 5 en 20 millimeter, om de aansluiting met de ondergrond te herstellen. Zeker indien Bonalan wordt toegepast, is het advies om niet te wachten met een vals zaaibed tot de bouwvoor volledig uitgedroogd is, omdat de praktijk leert dat de effectiviteit van dit middel verslechtert naar gelang de grond verder uitdroogt. Onder gunstige omstandigheden hoeft een vals zaaibed niet zo lang te liggen om effectief te zijn, na een week kunnen de eerste onkruiden al kiemen.