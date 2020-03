Uienexport valt niet tegen met bijna 20.000 ton

De afzet van uien komt in week 7 uit op 19.419 ton. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Voor de periode van het seizoen valt deze afzet niet tegen. De gemiddelde weekexport in week 7 was de afgelopen vijf seizoenen namelijk 17.848 ton.

85 verschillende landen

Hoewel kartrekker Senegal niet meer aan de markt is, zijn er nog wel 85 andere landen die uien ontvangen. Dit seizoen zijn landen zoals Bangladesh een opvallende afnemer. Normaliter gaan daar Indiase uien naartoe, maar het land voerde een exportverbod in op eigen uien. Dit omdat de eigen teelt tegenviel door wateroverlast. Ondertussen mogen vanuit India weer uien worden geëxporteerd.

Maleisië, Gambia en Ivoorkust

Maleisië, Gambia en Ivoorkust zijn in week 7 de belangrijkste afnemers. De afzet is wat lastiger omdat de beschikbaarheid van reefercontainers moeilijker is. Dat komt omdat er minder vrachten vanuit China naar Europa komen. Maar containers uit landen die bijvoorbeeld bananen in Europa afzetten, komen wel gewoon deze kant op.

864.945 ton uien

Er is dit seizoen een record van 864.945 ton uien afgezet. Maar de oogstopbrengst is ook flink, waardoor nog genoeg uien een bestemming moeten vinden.