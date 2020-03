Uienafzet zit eind februari nog op 20.000 ton

De impact van het coronavirus is nog niet terug te zien in de weekexportcijfers voor uien. De afzet van uien loopt met 20.101 ton uien in week 9 prima door.

De belangrijkste afnemers zijn die week de overzeese bestemmingen zoals Maleisië (4.540 ton), Ivoorkust (2.293 ton) en Guinee (1.773 ton). Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Naast Groot-Brittannië (1.178 ton), zijn Europese landen zoals Polen (593 ton), Duitsland (457 ton) en België (377 ton) goed aan de markt. In maart is Spanje ook meer uien gaan vragen om lokale tekorten aan te vullen die ontstonden door hamstergedrag, maar dat is nog niet zichtbaar in de afzetcijfers van week 9.

Senegal blijft belangrijkste afnemer

De afzet komt dit seizoen van week 27 tot en met week 9 uit op 913.699 ton. Senegal blijft de belangrijkste afnemer met 170.498 ton, maar is ondertussen niet meer aan de markt. Ivoorkust volgt met een afzet van 104.825 ton uien. Dat is 20% meer dan vorige jaar in dezelfde periode is afgenomen. Vergeleken met seizoen 2017-’18 zijn dit seizoen 12% meer uien naar Ivoorkust gegaan.