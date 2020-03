Uienafzet laat begin maart dipje zien

De afzet van uien laat begin maart een dipje zien. Er zijn in week 10 namelijk 12.545 ton uien geëxporteerd. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

De markt is door de uitbraak van het coronavirus zo veranderlijk als het weer, omdat in maart de vraag naar uien ineens sterk aantrok door het hamstergedrag van consumenten in Europese supermarkten. Maar dat is nog niet zichtbaar in de laatste cijfers.

Top 10 belangrijkste afnemers van uien

Duitsland is het enige land in de top 10 belangrijkste afnemers van uien in de eerste week van maart. De top 3 wordt gedomineerd door Mauritanië, Groot-Brittannië en Ivoorkust. Deze landen namen respectievelijk 1.531 ton, 1.274 ton en 1.260 ton uien af.

Vanaf het begin van seizoen 2019-’20 zijn 927.279 ton uien afgezet naar bijna 130 verschillende landen. Waarvan meer uien naar Afrikaanse landen zoals Senegal en Ivoorkust zijn gegaan. Maar ook Maleisië, wat als poort voor andere Aziatische landen fungeert, heeft meer uien ontvangen dan voorgaande seizoenen.

Groot-Brittannië heeft zo’n 20% minder uien afgenomen vergeleken met dezelfde periode in de voorgaande twee seizoenen.