Twee derde akkerbouwers schat coronaschade boven € 50.000

De schade door het coronavirus bedraagt op 14% van de akkerbouwbedrijven boven de € 100.000. De helft van de akkerbouwers verwacht een schade van maximaal € 50.000. Bijna 1 op de 6 (18%) schat de coronaschade tussen € 50.000 en € 100.000. Ook 18% van alle akkerbouwers geeft aan geen schade te ondervinden op het eigen bedrijf.

Dat blijkt uit een ledenpeiling die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vorige week heeft gehouden. De akkerbouwers maken zich vooral zorgen over de afzet van consumptieaardappelen, stelt de NAV. “Fritesfabrieken halen de gecontracteerde aardappels voorlopig niet op. Ons bereiken ook berichten dat supermarkten de winkelprijzen van verse aardappels zelfs verhogen zonder extra afdracht aan de boer.”

Alternatieve afzetkanalen

De NAV vindt dat actie nodig is om aardappelen van oogst 2019 een bestemming te geven. De vakbond roept akkerbouwers op mee te denken over alternatieve afzetkanalen, zoals ludieke acties of verkooppunten bij steden. Zij kunnen zich met hun ideeën melden bij de NAV.

De NAV constateert uit de ledenpeiling verder dat de aardappelverwerkers zijn gestopt met het contracteren van aardappelen voor oogst 2020. Een klein deel van de consumptieaardappeltelers is bezorgd dat ze daardoor niet genoeg pootgoed ontvangen. Bij pootgoedtelers daalt de afzet aan binnenlandse afnemers. De NAV raadt consumptieaardappeltelers daarom aan om contact op te nemen met handelshuizen als ze pootaardappelen nodig hebben.

Orders vallen weg

Ruim een derde (35%) van de pootgoedtelers meldt dat de afzet naar het buitenland afneemt door wegvallende orders en gesloten grenzen. De NAV roept de landbouwminister op om zich zoveel mogelijk te blijven inzetten voor vrij verkeer van landbouwgoederen over de grenzen. Onder de uientelers heeft ook 35% problemen met het wegvallen van afnemers en lage prijzen. Bij de graantelers is dat 20%.

Van de respondenten geeft ruim 45% aan nog geen beroep te hoeven doen op de steunmaatregelen voor ondernemers en 12% gaat uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen.