Termijnmarkten onder druk door coronavirus

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus zet extra druk op de termijnmarkten.

De financiële beurzen stonden vanaf woensdagmiddag weer onder druk omdat de Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde dat er sprake is van een wereldwijde epidemie. Het nieuwe coronavirus COVID-19 is zo wijdverspreid dat er officieel gesproken kan worden van een pandemie. Dat zet extra druk op de termijnmarkten.

Aprilcontract aardappelen naar naar € 8,30 per 100 kilo

Op donderdag wist het aprilcontract voor aardappelen 2020 op de termijnmarkt in Leipzig het niveau van ruim € 10 per 100 kilo niet vast te houden en zakte eind van de handelsdag weg naar € 8,30 per 100 kilo, waarop werd gesloten. Daarmee staat de notering € 3,90 lager dan een week eerder.

Flinke schommeling in aantal verhandelde contracten

Het aantal verhandelde contracten schommelde deze week ook fors. Op dagen dat de druk op de financiële markten het grootst was, zoals maandag en donderdag, werden respectievelijk 353 en 267 contracten per dag verhandeld.

Koolzaadprijs zakt weg

De Parijse termijnmarktnoteringen gingen 12 maart ook in de min. Zowel voor maaltarwe, mais als koolzaad gingen de noteringen donderdag 12 maart omlaag.