Suiker werd begin dit jaar duur verkocht

Suiker werd in januari fors duurder in de EU. Waarschijnlijk werd suiker in februari ook duurder. Maar in maart daalde de suikerprijs flink door de coronacrisis.

Volgens de Europese Commissie werd suiker in de EU in januari verkocht voor gemiddeld € 360 per ton. Dat is € 18 meer dan in december. Het is één van de grootste prijsstijgingen maand op maand sinds de Europese Commissie in 2006 startte met de maandelijkse publicatie van de suikerverkoopprijzen in de EU. Zo’n grote prijsstijging is slechts 3 keer eerder gebeurd in de 162 maanden dat de Commissie de verkoopprijzen berekent. Sterke prijsdalingen komen veel vaker voor. In deze 162 maanden is 13 keer sprake geweest van een prijsdaling maand op maand van € 18 of groter. Een hogere suikerprijs is goed nieuws voor bietentelers in de EU omdat veel suikerproducenten hun bietenprijs deels laten afhangen van de suikerprijs.

Hoogste notering

De verwachting is dat de verkoopprijs in februari verder is gestegen. Dat wordt over een maand duidelijk, want de Commissie publiceert de gemiddelde verkoopprijs met een vertraging van anderhalf tot twee maanden. Op de termijnmarkt in Londen werd het meicontract voor suiker in januari verhandeld voor gemiddeld $ 385 (€ 343). In februari steeg de gemiddelde prijs voor het meicontract naar $ 413. Met als hoogtepunt de slotnotering op 21 februari toen het suikercontract sloot op $ 423,40. Het maartcontract, waar niet meer in gehandeld wordt sinds half februari, haalde in februari zelfs een slotnotering van $ 451. Dat was de hoogste notering voor een eerstaflopend suikercontract in ruim 2,5 jaar. In maart kreeg de suikerprijs last van het coronavirus. Het meicontract noteert nu rond de $ 350.