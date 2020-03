Stijgend saldo voor Veenkoloniale akkerbouwer

Het saldo van de gemiddelde Veenkoloniale akkerbouwer stijgt de komende jaren door, na een dip in 2018. Dat stelt Hendrik Jan Bos van accountantsbureau Flynth.

De toenemende verdiensten aan zaaiuien en suikerbieten zorgen voor een positieve omzet. Het blijft echter oppassen geblazen: de marge blijft zeer dun.

Kritieke opbrengst hoger

De marge die akkerbouwers realiseren gaat van rode cijfers naar licht positief. De kritieke opbrengst – wat je moet verdienen om uit de kosten te komen – is de komende jaren echter ook hoger dan in het verleden, blijkt uit gegevens van Flynth.

De akkerbouw balanceert op het randje. Het moet gewoon optimaal allemaal

Oppassen met investeringen

Bos, zelf ook akkerbouwer, sprak deze week op een akkerbouwbijeenkomst van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in Exloo. Oppassen met investeringen, is zijn boodschap. Nieuwe trekker nodig? Overweeg een huurtrekker, zodat je flexibel blijft met bijvoorbeeld pachtgrond. “De akkerbouw balanceert op het randje. Het moet gewoon optimaal allemaal. Hoe meer marge je hebt, hoe beter je in staat bent om klappen op te vangen.”

Stijgende kosten

Bedreigingen voor de Veenkoloniale akkerbouw zijn stijgende kosten door onder meer dure machines, gestegen grondprijzen en kosten voor verduurzaming; zoals aanpassingen in de spuitmachines. Veel kosten die pas op de langere termijn effect hebben.

Nieuwe gewassen

Ook ‘nieuwe’ gewassen zoals uien zorgen voor hogere teeltkosten, ziet Bos. “Het Flevolandse bouwplan komt onze kant op, met uien en consumptieaardappelen. Dat hebben we ook wel nodig om uit de kosten te komen. Het is een goede aanvulling om risico’s te spreiden.”

Intensieve teelten nodig?

De telers in de zaal zijn kritische NAV-leden en weten dat uien de laatste jaren wel heel positief zijn, maar ook op een fiasco kunnen uitlopen. “Je kunt er ook goed mee op je bek gaan.” En: “Moeten we wel blij zijn met zulke intensieve teelten? Ze nemen ook de noodzaak van chemisch ingrijpen met zich mee en leiden tot verdere verschraling van de grond. Dit gaat ten kosten van je bodem. Daardoor dalen de opbrengsten.”

De plant moet het gaan doen, dus die moeten we weerbaarder maken

Lange en korte termijn

Kansen op de lange termijn passen niet altijd bij de uitdagingen op de korte termijn, weet Bos. “De plant moet het gaan doen, dus die moeten we weerbaarder maken. Het kortetermijn-verdienmodel ontbreekt hierbij.”

Groeiende vraag naar plantaardige producten

Positief is hij echter op de kansen voor de lange termijn, zoals de groeiende vraag naar plantaardige producten ter vervanging van dierlijke en de meerwaarde die wordt gehaald uit de zetmeelaardappelteelt (meer doen met reststromen). Lokale afzet en ketenverkorting zijn ook veelbelovende toekomstperspectieven die Bos toont.