Sensor meet temperatuur in bieten- of cichoreihoop

Suiker Unie en cichoreiverwerker Sensus voerden in 2019 een test uit met digitale sensoren in bietenhopen en cichoreihopen.

Die zijn 1 meter diep in de hoop geplaatst en registreren het verloop van de temperatuur in en buiten de hoop. De sensoren zijn getest op 60 bieten- en cichoreihopen. Via het Bieten Advies Systeem was het temperatuurverloop van de laatste 14 dagen per sensor te volgen. Wanneer de temperatuur hoog oploopt, zou een waarschuwing kunnen worden verstuurd.

Optimale ligplaatsen

Een teler kan dan bijvoorbeeld het afdekmateriaal eraf halen of, als de temperatuur te hoog oploopt, de bieten of cichorei vervroegd laten ophalen. Dit systeem geeft vooral meer inzicht in temperatuurverloop, waardoor de kennis over optimale ligplaatsen toeneemt, bijvoorbeeld juist meer in de wind in plaats van op een beschutte plek. Telers kunnen daar hun voordeel mee doen.

De pilot wordt dit jaar geëvalueerd. Mogelijk komt de sensor vóór oogst 2020 beschikbaar voor bieten- en cichoreitelers.