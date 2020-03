Pootgoedprijs HZPC minimaal € 38

HZPC betaalt minimaal € 38 per 100 kilo pootaardappelen van oogst 2019.

Het is de een-na-hoogste prognoseprijs ooit voor het aardappelhandelshuis. De financiële opbrengst per hectare is de hoogste ooit voor de akkerbouwers die pootgoed telen voor HZPC.

Alleen de prognoseprijs voor oogst 2018 was hoger, namelijk € 41. Uiteindelijk kwam de definitieve pootgoedprijs voor oogst 2018 op € 42,22 per 100 kilo. Directeur Gerard Backx verwacht dat de definitieve pootgoedprijs voor oogst 2019 dicht in de buurt van de prognoseprijs zal uitkomen. “We hebben nog niet alle pootgoed verkocht, dus als daar meevallers bij zitten dan komt er wat bij. Maar ik verwacht dat de plus op de prognoseprijs klein zal zijn.”

Lees verder onder de grafiek.

Minder pootgoed door droogte

Backx noemt een aantal oorzaken voor de uitstekende prijs voor de pootgoedtelers. “Door droogte was minder pootgoed beschikbaar uit oogst 2018. Dat dreef de prijs in dat seizoen omhoog. Daardoor begonnen we het verkoopseizoen van oogst 2019 met hogere pootgoedprijzen, met name in de overzeese bestemmingen. Dat niveau kon HZPC goed vasthouden. Daarnaast willen een aantal landen buiten de EU alleen E-klasse pootgoed. Dat was minder beschikbaar door het grote aantal afkeuringen en klasseverlagingen. Aan het begin van het verkoopseizoen was al duidelijk dat er een tekort is aan E-pootgoed. Ook dat dreef de prijs omhoog.”

Financiële opbrengst pootgoed per hectare

De hoge prijs leidt tot de hoogste financiële opbrengst per hectare ooit voor de HZPC-telers. Backx: “De gemiddelde opbrengst per hectare van oogst 2019 ligt in lijn met de afgelopen jaren, terwijl de pootgoedprijs de een-na-hoogste ooit is. De pootgoedprijs voor oogst 2018 was wel hoger, maar de hectareopbrengsten waren in dat jaar een stuk lager door de droogte.”

Nederland blijft het belangrijkste teeltgebied voor HZPC

Directeur Gerard Backx

HZPC ontving 11% meer pootaardappelen

HZPC betaalt ruim € 190 miljoen aan de telers in heel Europa voor oogst 2019. Dat is 2,6% meer dan voor oogst 2018, terwijl in 2019 het goedgekeurde areaal in Europa 2% groter was dan in 2018. HZPC heeft 11% meer pootaardappelen ontvangen van de telers in Europa dan vorig jaar. Backx: “Die ruim € 190 miljoen is ook een record voor HZPC. Nederland blijft het belangrijkste teeltgebied voor HZPC. Ongeveer 60% van ons Europese pootgoedareaal staat in Nederland.”

De prognoseprijs is de verwachte gemiddelde pootgoedprijs van alle geteelde rassen die in de HZPC-pool zijn geteeld, klasse S tot en met A, maat 28/55, exclusief btw en afdracht van kwekerslicentie.