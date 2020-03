Pootgoedexport in februari op gemiddeld niveau

De Nederlandse pootaardappelexport verliep in februari op een vrij normaal niveau. Er gingen minder poters weg dan in dezelfde maand vorig jaar, maar ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is het verschil niet noemenswaardig.

In totaal werd vorige maand bijna 81.000 ton pootgoed geëxporteerd, zo valt op te maken uit de cijfers die de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) bekendmaakt. Italië was in februari veruit de grootste afnemer met meer dan 20.000 ton. De totale afzet naar Italië is daarmee gestegen tot zo’n 48.500 ton.

Turkije belangrijke afnemer

In februari is de pootgoedafzet hoofdzakelijk gericht op EU-landen. Deze lidstaten importeerden in totaal bijna 61.000 ton. Daarnaast ging vorige maand 12.000 ton naar andere Europese landen. Van deze groep landen was Turkije de belangrijkste afnemer met 5.645 ton. De totale afzet naar Turkije steeg daarmee naar bijna 8.000 ton.

Irak naar top tien

Opvallend is dat er ook nog ruim 2.700 ton naar Irak werd uitgevoerd. Dat land is al jaren een opvallend grote afnemer van Nederlands pootgoed, maar dit jaar spant het de kroon. Voor het eerst stijgt de afzet naar Irak boven de 20.000 ton en dat is toch een bijzonder succes. Met een totaal van 21.423 ton lijkt Irak zijn intrede te doen in de top tien van Nederlandse pootgoedafnemers.

De totale export van Nederlands pootgoed is inmiddels gestegen naar 489.971 ton. Deze hoeveelheid is ruim 4% kleiner dan het 5-jarig gemiddelde.