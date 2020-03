Peenareaal krimpt weer na piek in 2019

Het areaal peen wordt in 2020 niet zo groot als in 2019. Dat zegt Robert Schilder van Bejo Zaden op de Themadag Peen die de landbouwbeurs LNCN woensdag 4 maart hield.

“Ik schat in dat het areaal weer teruggaat naar de omvang van 2018”, zegt Schilder. “De 5 tot 6% groei die in 2019 is gerealiseerd, valt in 2020 weer af.”

Moeilijke marktsituatie

Oorzaak voor de afgenomen animo voor de peenteelt is de moeilijke marktsituatie, waaraan vooral de kwaliteitsproblemen van het lopende afzetseizoen ten grondslag liggen. Ringrot is de grootste boosdoener. Wateroverlast werkte dat in de hand. Schilder: “Peenteelt is topsport. Alles moet goed zijn om weersextremen op te kunnen vangen.”

Achter de markt aan

Peen is een dure teelt en beweegt dus sterk achter de markt aan; het moet wel uit kunnen. Een golfbeweging in areaal is door de jaren heen daardoor gebruikelijk.

Noordelijke helft van het land

Schilder voorziet vooral krimp in de noordelijke helft van het land, waar wateroverlast de akkerbouw de meeste parten speelde in 2019. Ook de oogst van uien en aardappelen leed en lijdt eronder (nog niet alles is gerooid). Enige teeltuitbreiding ziet Schilder in Zeeland plaatsvinden. “Dat komt door de Belgische spoelers/verwerkers die dichtbij zitten en product vragen. De transportkosten van Zeeuwse peen zijn lager.”