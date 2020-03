POC: druk op aardappelprijs blijft

Het aardappelareaal is in Noordwest-Europa de laatste 10 jaar harder gegroeid dan de verwerkingscapaciteit van de fritesfabrieken. Dat geeft een voortdurende druk op de aardappelprijs. Volgens de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) zal een gemiddelde hectare-opbrengst dit jaar leiden tot lage aardappelprijzen.

Voorzitter Keimpe van der Heide van het voorlopige bestuur van de POC houdt wel een aantal slagen om de arm. “Het is nog speculatie maar wij verwachten dat het aardappelareaal op zijn minst stabiel blijft. Als je kijkt naar de laatste 10 jaar dan zie je dat goede prijzen leiden tot een groei van het areaal. Alleen 2018 was een uitzondering. Ondanks de lage aardappelprijzen in 2017 groeide het areaal verder in 2018. De vrije aardappelprijzen van dit seizoen zijn hoger dan gemiddeld en de verwerkers bieden hogere contractprijzen dan voor oogst 2019.”

Groei aardappelareaal

Dat maakt een verdere groei van het areaal waarschijnlijk, zei Van der Heide in Almkerk voorafgaand aan de eerste algemene ledenvergadering van de POC. “Akkerbouwers hebben weinig alternatieven voor de aardappelteelt. Mogelijk als de graanprijzen fors gaan stijgen of als het een extreem nat voorjaar blijft, dan zou het areaal kunnen krimpen.”

Kantelpunt

Volgens Van der Heiden ligt het kantelpunt voor een goede aardappelprijs bij een productie in Noordwest-Europa van 26 miljoen ton. “Tien jaar geleden lag dat kantelpunt bij 22 miljoen ton. Door de uitbreiding van de capaciteit bij de aardappelverwerkers komt het kantelpunt hoger te liggen. In 2019 is 26,9 miljoen ton aardappelen geoogst. Dan zit je al boven het kantelpunt. In 2019 is 613.600 hectare aardappelen geteeld in Noordwest-Europa. De gemiddelde hectare-opbrengst van de laatste 7 jaar was 46,4 ton per hectare (inclusief 2018). Als het areaal gelijk blijft en de hectare-opbrengst wordt gemiddeld, dan komen er dit jaar 28,5 miljoen ton fritesaardappelen. Dat is een te groot aanbod en zal een flinke prijsdruk geven.”

De POC gaat niet collectief de afzet regelen. Dat blijft iedere teler zelf doen

Van der Heiden roept telers op lid te worden van de POC. “Dat kost maar € 100 per jaar. De Europese wetgeving is zo veranderd dat producenten zich mogen verenigen, zonder het risico op een boete voor kartelvorming. Een producentenorganisatie heeft een sterkere positie bij onderhandelingen over de contracten. Maar de POC gaat niet collectief de afzet regelen. Dat blijft iedere teler zelf doen.”