Open dagen NPPL op losse schroeven

Doorgang van open dagen op bedrijven van deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw is onzeker.

Om het coronavirus in te dammen mijdt Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) alle directe contacten. Bedrijfsbezoeken van experts, verslaggevers en fotografen aan NPPL-deelnemers worden tot nader order zoveel mogelijk vermeden.

Precisietechnieken

In het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpen Wageningse experts deelnemers om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met precisietechnieken. NPPL heeft als doel opbrengsten te verhogen, kosten te verlagen, milieubelasting te verminderen en de voedselkwaliteit te verbeteren.

De kernactiviteiten van NPPL, hulp en expertise bieden aan de NPPL-deelnemers, gaat wel door, maar zoveel mogelijk op afstand via mail, WhatsApp en telefonisch contact.

De beperking is niet absoluut; als de expert van Wageningen University & Research en de NPPL-deelnemer samen besluiten dat het veilig is om elkaar op het bedrijf te ontmoeten, is dit toegestaan. Voor fotografen en verslaggevers geldt dit niet en is tot nader order alleen op afstand contact mogelijk.

NPPL on Tour

NPPL on Tour, de open dagen, staan onder druk maar zijn nog niet definitief afgezegd.

De bodemscan-vergelijkingenproef, gepland in maart, loopt door binnen de aangescherpte regels.