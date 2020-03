Oost-Europa neemt meer aardappelen af

Oost-Europese landen kochten in februari meer consumptieaardappelen in Nederland. Dat valt op te maken uit een overzicht van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Hongarije en Polen importeerden elk zo’n 2.000 ton aardappelen meer uit Nederland dan in januari. Daarnaast was de stroom naar Tsjechië zo’n 1.250 ton groter dan in de eerste maand van dit kalenderjaar. Roemenië nam 500 ton meer af dan in januari.

België blijft de grootste afnemer

Binnen de Europese Unie werd vorige maand ruim 71.000 ton Nederlandse aardappelen geleverd, blijkt uit een overzicht van de NAO. België is net als altijd veruit de grootste afnemer. In februari ging daar iets meer dan 41.000 ton naar toe. Duitsland kocht een kleine 10.000 ton en ook dat was iets meer dan in januari.

Bijna 2.000 ton minder naar Afrika

Buiten Europa werden minder aardappelen afgeleverd. De afzet naar Afrika slonk met bijna 2.000 ton naar 5.605 ton. Amerika nam 550 ton minder af met in totaal iets minder dan 4.200 ton. De export naar Azië bleef beperkt tot een paar containers.