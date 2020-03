Online aardappelhandel floreert door corona

Aardappelshop.nl heeft 8 keer meer orders dan normaal.

De online aardappelhandel floreert nu door het coronavirus, omdat mensen thuis moeten blijven, de horeca is gesloten en de schappen in de supermarkt vaak leeg zijn.

Dat merkt onder andere de 21-jarige Dirk Jan van Lonkhuyzen uit Randwijk, in de Betuwe, die op de foto hieronder aardappelen inpakt met zijn moeder. Van Lonkhuyzen begon in oktober 2017 met www.aardappelshop.nl. Via dit online kanaal verhandelt hij een deel van de aardappeloogst van zijn akkerbouwende ouders Gé en Harmie: ze telen 8 hectare aardappelen en verkopen ook een deel aan huis.

Lees verder onder de foto.

Dirk Jan van Lonkhuyzen (links) pakt een online bestelling in met zijn moeder. In een korte tijd steeg het aantal onlinebestellingen explosief. - Foto: VidiPhoto

Uitverkocht

De online handel kent een gestage groei, maar zo explosief als dezer dagen waren de verkopen niet eerder. Hij heeft 8 keer meer orders dan normaal. Drie van de 9 aardappelrassen die de internetboer aanbiedt, zijn al uitverkocht. Zoals de Eigenheimers. “Gelukkig heb ik nog genoeg andere voorraad”, zegt hij. Frieslanders, Bildstar en Bintjes lopen ook als een trein.

Vooral ouderen bestellen online, merkt de jonge ondernemer. “Aardappelen zijn voor de meeste Nederlands basisvoedsel. Online bestellen is een uitkomst.” Ondanks de enorme vraag naar de internetaardappels is Van Lonkhuyzen niet van plan om zijn prijzen te verhogen. “Er zijn nu andere belangen dan alleen geld verdienen. Het is mooi om mensen te kunnen helpen, zeker in deze tijd.” De 5, 10 en 15 kilozakken worden landelijk, maar soms ook in buurlanden, verkocht.

Lees verder onder het Facebookbericht.

Aardappelboer.nl

Ook aardappelteler Arwin Bos uit Nieuw-Vennep merkt dat er veel animo is voor aardappelen. Hij deed op Facebook een oproep om zijn gewassen aardappelen, bedoeld voor de horeca, voor een ‘mooie prijs’ te komen ophalen. Een dag later rijden de auto’s af en aan op zijn erf.

Patatzaak Pieperz in Veghel opende dinsdag het ‘Pieperz Pick Up Point’, als alternatief voor de consumptie van frites in de zaak. “Misschien een goed idee voor andere ondernemers”, tipt de onderneming. Online bestellen kan ook. Hier richten veel andere horeca-ondernemingen zich eveneens op, nu klanten niet mogen worden ontvangen. Ze sluiten zich massaal aan bij thuisbezorgdiensten.