NPPL zoekt naar beste no-till zaaisysteem

Nationale Proeftuin Precisielandbouw zoekt naar de beste no-till zaaisystemen voor twee van haar deelnemers.

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is op zoek naar wat de beste no-till zaaisystemen (direct zaai) zijn voor twee deelnemers aan de proeftuin. Het gaat om een bedrijf op zeeklei in IJzendijke (Zld.) en een op het zand in Nijkerk (Gld.)

Groenbemester zaaien

Op deze bedrijven leeft de vraag hoe je het beste na de oogst een groenbemester kunt zaaien voor een optimale bodem. Volgens NPPL-expert Thierry Stokkermans zou een no-till zaaisysteem hiervoor het meest geschikt zijn.

Uit wat in Nederland aan no-till zaaisystemen leverbaar is, wil hij met de akkerbouwers uitzoeken wat hen het beste past. Het kan ook een aanleiding zijn om verschillende no-till zaaisystemen naast elkaar bij de kandidaten uit de proberen dit najaar.