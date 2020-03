NAV: oplossing nodig voor onverkoopbare aardappelen

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat dringend een oplossing moet worden gevonden voor de overbodige fritesaardappelen.

Het levert niet alleen een enorme financiële schade op, zegt bestuurder Keimpe van der Heide van de NAV. “We moeten ook voorkomen dat aardappelen ergens achter op het erf worden gedumpt omdat de teler er geen kant mee op kan. Dat is fytosanitair onwenselijk, omdat zo’n berg aardappelen een bron van ziekten kan zijn. De aardappelen kunnen ook niet terug naar het land want dat leidt tot aardappelopslag.”

‘1 miljoen ton fritesaardappelen onverkoopbaar’

Volgens de Brancheorganisatie Akkerbouw blijft 1 miljoen ton fritesaardappelen onverkoopbaar liggen in de bewaarloodsen van de akkerbouwers. Daarnaast leiden pootgoedtelers schade doordat pootgoedorders wegvallen. De BO Akkerbouw schat de schade voor de aardappeltelers op € 160 miljoen tot € 200 miljoen en heeft steun gevraagd bij de overheid.

Ministerie: situatie in kaart brengen

Het ministerie van landbouw brengt de gevolgen in kaart van de coronacrisis. Of dit gaat leiden tot steun voor de aardappeltelers is nu nog te vroeg om te zeggen, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Maar we herkennen de situatie zoals die is geschetst in het intensieve contact dat we met de akkerbouwsector hebben. We zijn momenteel druk bezig met het in kaart brengen van de gevolgen. Om een vinger aan de pols te houden blijven wij in nauw gesprek met de sector, en ook met aardappeltelers.”