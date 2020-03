Meer peenopbrengst mogelijk met vochtsensoren

Peentelers kunnen een slag slaan op opbrengstpotentieel door de beregeningskwaliteit te optimaliseren.

Een goed middel hiervoor zijn vochtsensoren. Dat stelt Bram Schilder van Agrifirm op de Themadag Peen. De landbouwbeurs LNCN hield deze jaarlijkse bijeenkomst woensdag 4 maart in ’t Voorhuys in Emmeloord.

‘Zonder beregening doe je echt niet mee’

“De kosten van de peenteelt nemen toe, dus moet je zorgen voor maximale kwaliteit en opbrengst”, hield Schilder de zaal voor. “Zonder beregening doe je echt niet mee.” Hoewel het nu erg nat is buiten, leidde de droogte van vorig jaar tot stress bij planten en uiteindelijk een lagere weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Naast hoofdprobleem ringrot kwam ook alternaria en meeldauw voor in de peen.

Vochtsensoren nog in beginstadium

Waar het kon, is beregend. Maar vaak beginnen telers hiermee te laat, omdat je van bovenaf niet kunt zien of er aansluiting is met de ondergrond. Vochtsensoren plaatsen op de lichtste delen van percelen is een manier om het moment en benodigde hoeveelheid goed te bepalen. “Via je telefoon kun je zo in de gaten houden hoe de vochttoestand in de bodem is”, weet Schilder, zelf ook akkerbouwer en in die hoedanigheid in het bezit van vochtsensoren. “Nu heeft nog maar een paar procent vochtsensoren. Het staat echt nog in de kinderschoenen.”